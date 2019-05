JUVENTUS POCHETTINO TOTTENHAM / Accostato ultimamente anche alla Juventus, avvicinato in passato al Milan, per Mauricio Pochettino non è ancora arrivato il momento di decidere cosa farà in futuro, anche se il manager argentino non esclude un addio al Tottenham dopo la finale di Champions League. Lo spiega lo stesso allenatore in conferenza stampa prima dell'ultimo match di Premier League: "Dopo cinque anni è il momento per chiudere un capitolo perché non sarà lo stesso a luglio quando inizieremo la nuova stagione.

E' importante avere le idee chiare del progetto e di come portarlo avanti. Cinque anni fa era chiaro il progetto della società fino alla costruzione del nuovo stadio: siamo stati davvero bravi a gestire questa situazione e lo abbiamo fatto bene perché per la prima volta nella storia delsiamo in finale di Champions. E' un enorme successo. Ma cosa succederà nei prossimi anni? Questa è la domanda: negli scorsi anni tutto era chiaro, la nostra ambizione ci ha portato fin qui". Pochettino poi conclude: "Ora è il momento della finale: dopo sarà quello di ascoltare e parlare". Sarà addio o l'inizio di un nuovo ciclo?

