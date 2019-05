SQUALIFICA RAIOLA / Duro colpo per Mino Raiola e suo cugino Vincenzo. Al centro di numerose trattative di calciomercato e grossi affari a livello internazionale, i due noti agenti sono stati sospesi nei giorni scorsi dalla FIGC rispettivamente per tre e due mesi dall'attività di procuratore sportivo.

A questo provvedimento, per il quale le motivazioni ufficiali devono ancora essere diffuse, si aggiunge in queste ore la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA che con un comunicato ufficiale ha annunciato sul proprio sito l'estensione della sospensione anche a livello internazionale, dunque non soltanto in Italia. Ricevuta la segnalazione dalla FIGC, il massimo organo calcistico mondiale ha deciso per il nuovo provvedimento che ha effetto immediato.