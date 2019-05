Inter, ore calde per Conte: il nuovo indizio

INTER CONTE / Sono ormai giorni, ore roventi per Antonio Conte che dopo l'anno sabbatico è pronto a tornare in panchina e tutto fa pensare che la sua prossima destinazione sia di nuovo in Serie A. In pole l'ipotesi Inter, con le voci sulla Juventus che sembrano aver perso consistenza.

A lanciare un nuovo indizio aprendo all'ipotesi nerazzurra, è lo storico collaboratore dell'ex Ct, Angelo, che ha annunciato di voler intraprendere una nuova avventura in solitaria ed intervenendo ai microfoni di 'Radio Sportiva' ha spiegato: "Antonio è pronto a tornare in Italia, ma la mia sensazione è che non sia ancora tutto deciso, ci sono opportunità che sta valutando. Con la Juventus non ci fu un divorzio burrascoso, ma una presa di posizione. I rapporti credo siano buoni dunque. Ma al di là di Juve o Inter, credo che nei prossimi giorni si possano aprire nuove possibilità, in Italia o all'estero. Allenare l'Inter? Antonio è un professionista, non sarebbe un problema da ex juventino".