JUVENTUS NAPOLI GRIMALDO / Trasferimento imminente: Alejandro Grimaldo sarebbe pronto a fare le valigie e lasciare il Benfica. Lo riferisce 'O' Jogo' secondo cui al club di Lisbona sarebbe stata presentata un'offerta da 40 milioni di euro che avrebbe convinto la società a cedere il terzino spagnolo. Il quotidiano portoghese parla di Borussia Dortmund e Napoli come le società interessate al 23enne che gli azzurri seguono da almeno un anno.

Ora potrebbe essere arrivata l'offerta giusta: si parla di una proposta da 40 milioni di euro che alletterebbe la società portoghese che ha intanto messo in stand-by i contatti per il rinnovo di contratto. Tutto sarà più chiaro una volta che il campionato portoghese arriverà al termine o che comunque la sfida serrata trae Benfica sarà indirizzata. Le ultime sul calciomercato: CLICCA QUI ! Su Grimaldo c'è anche laa caccia un terzino in casa di partenza di Alex Sandro.