BARCELLONA VALVERDE / Due settimane, il tempo di dedicarsi totalmente alla coppa del Re con il Valencia e poi per Ernesto Valverde arriverà la resa dei conti: dentro o fuori dal Barcellona.

Molto peserà l'eliminazione dalla Champions League contro il, la seconda incredibile rimonta subita in campo internazionale dai blaugrana dopo quella dello scorso anno con la. Anche questo sarà messo sulla bilancia dei dirigenti del club catalano che stanno riflettendo in maniera approfondita sul futuro dell'allenatore: qualsiasi sia la decisione però, non si saprà prima del 25 maggio, dato della finale della Coppa del Re. Lo riferisce 'marca.com', secondo cui Valverde avrebbe perso la fiducia dei vertici del Barça e il suo futuro al 'Camp Nou' appare quanto meno in dubbio nonostante la vittoria in campionato.