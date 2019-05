Milan, il Nizza apre alla cessione di Saint-Maximin

MILAN SAINT-MAXIMIN / Sfumato il trasferimento a gennaio, Allan Saint-Maximin resta un nome caldo per il Milan che va a caccia di nuovi esterni offensivi in vista del prossimo mercato. A confermare la trattativa era stato lo stesso giocatore del Nizza, che parlando dei rossoneri ha spiegato che si sente "pronto a salire di grado e ad andare in una squadra più prestigiosa".

Ora un'ulteriore buona notizia per la dirigenza milanista arriva dalle parole di Gilles, direttore tecnico del club transalpino, che ai microfoni di 'Canal +' ha raccontato: " Allan (Saint-Maximin, ndr) ha passato ormai diverso tempo qui, conosce bene la Ligue 1 e se dovesse arrivare un grande club con un progetto che gli piace, dovremo ascoltarlo".

Un prezioso assist per il Milan che è forte su Saint-Maximin, ma non perde di vista anche altre piste alternative, da Ferreira Carrasco a Malcom passando per Thauvin e Everton.

