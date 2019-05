NAPOLI AGENTE KONDOGBIA / Napoli su Kondogbia: negli ultime giorni si è parlato di un interesse degli azzurri per il centrocampista francese del Valencia, attualmente fermo per infortunio. Un vertice che effettivamente c'è stato ma che non ha riguardato l'ex calciatore dell'Inter.

A spiegarlo è stato l'agente di Kondogbia, Paolo, intervento a 'calcionapoli24.it' ha affermato: "I contatti che ci sono stati con il Napoli non hanno avuto come oggetto Kondogbia ma altri argomenti attinenti al calcio". Probabile quindi che si sia parlato di qualche altro calciatore che fa parte della 'scuderia' di Schiavone: tutti gli aggiornamenti in tempo reale li puoi trovare cliccando qui . Kondogbia in questa stagione ha collezionato 27 presenze complessive con il Valencia, costretto a saltare diverse partite per infortunio.