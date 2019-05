SERIE A GUARIN INTER / Un altro nome pesante è pronto a fare le valigie e lasciare la Cina per fare ritorno in Serie A. O almeno questo è quello che si augura Fredy Guarin, centrocampista colombiano ex Inter volato allo Shanghai Shenhua nel 2016 ed intenzionato a rientrare nel calcio che conta, possibilmente proprio in Italia.

Secondo quanto riferisce il portale 'Passioneinter.com' infatti, il classe '86 è in scadenza di contratto a dicembre e sta cercando un accordo col club per svincolarsi già in estate e sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare nel nostro Paese. L'agente è atteso in Italia a giugno per sondare il terreno con diversi club, l'unica condizione posta dal giocatore però è la partecipazione ad una competizione europea, quindi Champions o Europa League. In Cina, Guarin ha fatto bene e si sente ancora un profilo da top club.