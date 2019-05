CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN MUSTAFI ARSENAL VALENCIA / Shkodran Mustafi sembra destinato a scaldare il mercato estivo dell'Arsenal. L'ex Sampdoria infatti non è sicuro di continuare la sua carriera nel club londinese.

Seguito come possibile rinforzo in difesa da, il tedesco potrebbe rendersi protagonista di un clamoroso rientro in Spagna. Secondo quanto rivelato da 'thesun.co.uk', ilsarebbe intenzionato a riprendersi il suo ex tesserato e starebbe preparando un'offerta da poco più di 40 milioni di euro. Con gli spagnoli Mustafi ha disputato 81 gare ufficiali, siglando 6 gol e 3 assist.

