CALCIOMERCATO MILAN BETIS WEST HAM BRAHIMI / Yacine Brahimi non giocherà nel Porto l'anno prossimo. L'esterno offensivo infatti lascerà i lusitani al termine della stagione, momento in cui potrà accasarsi altrove a parametro zero.

Sul classe '90, seguito dal Milan , si sarebbe fatto sotto recentemente il. Secondo quanto riferito dal portale portoghese 'abola.pt', il calciatore sarebbe però intenzionato ad approdare in Premier, campionato in cui andrebbe a vestire la maglia del. Sempre secondo il media portoghese infine non sarebbe da escludere un nuovo e importante affondo della società dial termine della stagione.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui