p>SERIE A ORARIO JUVENTUS ATALANTA / Cambia l'orario di Juventus-Atalanta , match della 37esima giornata in programma domenica 19 maggio. Come comunicato dalla Lega Serie A in una nota ufficiale, la sfida dell'Allianz Stadium, inizialmente in programma alle ore 15, è stata posticipata alle 20,30.