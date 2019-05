ATALANTA GENOA CONVOCATI GASPERINI / Problemi in difesa per Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Genoa, primo anticipo della 36esima giornata di Serie A. Oltre al lungodegente Toloi, l'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno degli squalificati Mancini e Masiello.

Out per squalifica anche. Questa la lista dei convocati della squadra bergamasca:

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini

Difensori: Palomino, Reca, Gosens, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Colpani, Delprato, Pasalic

Attaccanti: Piccoli, Ilicic, Zapata, Barrow

