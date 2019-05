BEPPE VIOLA ZANIOLO MANCINI / Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Premio Cultura Sportiva Beppe Viola e dell'omonimo torneo. La celebrazione del premio avverrà nel Salone d'Onore del CONI martedì 14 maggio alle ore 17.00.



- Roberto Fabbricini, Segretario Generale del CONI e Presidente Sport e Salute Spa;

- Andrea Montemurro, Presidente della Divisione Calcio a 5;

- Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana;

- Carlo Paris, già Direttore di 'RAI' sport ed attualmente inviato 'RAI' a Gerusalemme;

- Stefano Orsini, Responsabile dei servizi sportivi del 'TGR Lazio';

- Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma.

Durante la conferenza stampa hanno parlato il patron Raffaele Minichino, la Responsabile della comunicazione di AICS Patrizia Cupo, Daniele Leodori (Vicepresidente del Lazio), Cangemi (Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio), Quadrana (consigliere regionale), Roberto Tavani (membro della Presidenza della Regione Lazio), Svetlana Celli (Vicepresidente della commisione sport di Roma), Ruggero Alcanterini (Presidente Comitato Nazionale Fair Play) e Franco Pasqucci (consigliere regionale del CR Lazio).



“Aics, tra i primi enti di promozione sportiva del Paese, promuove il Torneo e il Premio Beppe Viola.

Troviamo siano due momenti che incarnano alla perfezione lo spirito dell’Associazione Italiana Cultura Sport – ha dichiarato Patrizia Cupo, nel portare il saluto del presidente nazionale Bruno Molea -. In un clima non sempre positivo sui campi sportivi, è importante per Aics evidenziare gli atteggiamenti positivi nel calcio per le nuove generazioni. Per questo, abbiamo segnalato il riconoscimento a Igor, l’allenatore premiato da Mattarella per il suo gesto anti-razzista. Oggi lui è un formatore Aics”.

Successivamente ha preso la parola il Presidente dell’Associazione Beppe Viola Raffaele Minichino: “Come da tradizione il Torneo Beppe Viola si lega al Premio di Cultura Sportiva e credo che in questa edizione toccheremo il punto più alto di questi 36 anni con la consegna del premio al CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Dopo il premo, scenderemo in campo con la sfilata inaugurale del torneo, che si svolgerà sabato 18 maggio allo stadio Quinto Ricci di Aprilia".

Nel riconoscersi portatore e diffusore di valori quali la lealtà, il fair – play e la correttezza, il comitato organizzatore ha inoltre voluto sposare la lotta contro il bullismo con la campagna di sensibilizzazione intitolata 'Il Beppe Viola dà un calcio al bullismo'. Un riconoscimento è stato poi assegnato all'Accademia C. Roma e alla S.S. Romulea, i quali atleti si sono distinti per fair-play e correttezza in una partita della corrente stagione sportiva. Una targa speciale alle due società è stata consegnata dal Presidente del Comitato Nazionale Fair Play Ruggero.

