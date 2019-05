Juventus, Raiola avvistato a Barcellona: svolta de Ligt

JUVENTUS DE LIGT POGBA / Possibile svolta nel futuro di de Ligt, seguito con molta attenzione anche dalla Juventus. Secondo Florent Torchut, corrispondente in Spagna per 'L'Equipe' e 'France Football', infatti, Mino Raiola sarebbe stato avvistato questa mattina a Barcellona.

Come è noto, il club catalano è da tempo in pole per il difensore assistito dal super agente, che cura anche gli interessi di Paul

Valutato non meno di 70-80 milioni dall'Ajax, il diciannovenne vuole trasferirsi in Catalogna insieme al suo grande amico Frenkie de Jong, ma dopo l'ottima stagione del ragazzo, Raiola ha alzato un po' il tiro per quanto riguarda l'ingaggio e le commissioni.

