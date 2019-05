CALCIOMERCATO PSG BUFFON / Potrebbe essere già giunta agli sgoccioli l'avventura di Buffon al Psg. Oggi il tecnico dei parigini Tuchel ha annunciato che il prossimo anno, a patto che lui resti in panchina, non ci sarà più l'alternanza tra i pali. E questo è un segnale pro addio del 41enne portiere ex Juventus, considerato che è in scadenza a giugno mentre il collega di reparto Areola, più giovane di quindici anni, fino al 2023.

"Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a fare questa alternanza in porta, non è possibile. E' stato possibile quest'anno solo perché Gigi e Alphonse sono personalità eccezionali, perché i due sono davvero una squadra insieme: si sono sempre aiutati l'un l'altro, sono ragazzi incredibili con un carattere incredibile. Ma non è possibile continuare così, perché è una posizione molto speciale in cui devi fidarti, in cui sono necessari determinati automatismi. E' molto semplice ora, dall'anno prossimo non cambieremo più il portiere titolare. Chi sarà? Non lo abbiamo deciso", le parole dell'allenatore tedesco che sembrano davvero chiudere l'avventura di Buffon sotto la 'Tour Eiffel'.