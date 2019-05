FIORENTINA-MILAN DIRETTA SERIE A TEMPO REALE CRONACA MONTELLA GATTUSO CHAMPIONS LEAGUE - Chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A la sfida tra Fiorentina e Milan. I viola dell'ex dal dente avvelenato, Vincenzo Montella, vivono una fase decisamente complicata e non sono ancora matematicamente salvi; di contro, i rossoneri di Gennaro Gattuso hanno solo la vittoria e i tre punti come obiettivo per continuare a sperare in un posto nella prossima Champions League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Atalanta* 65; Inter 63; Milan e Roma 59; Lazio* 58; Torino 57; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari* e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa* 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15.

*Una partita in più

