JUVENTUS COUTINHO BARCELLONA / Se l'anno scorso poteva avere l'attenuante dell'ambientamento dopo essere arrivato a stagione in corso, questa volta l'annata fallimentare di Coutinho non può avere simili scusanti. Il brasiliano è stato sicuramente tra i più deludenti in casa Barcellona, sparendo letteralmente dal campo durante la sfida di ritorno delle semifinali Champions contro i Reds.

Anche per questo, la dirigenza catalana avrebbe ormai deciso di cedere in estate il calciatore, accostato anche allain Italia.

Secondo 'Marca', oltre a motivi di natura tecnico-tattica, alla base della decisione blaugrana ci sarebbero anche importanti motivazioni economiche. Acquistato dal Liverpool per 120 milioni più 40 di bonus, se dovesse partire in estate l'ex Inter costerebbe ben 25 milioni di meno al Barça. Dei 40 milioni previsti dai bonus, infatti, 20 scattano al raggiungimento delle 100 presenze in blaugrana (il brasiliano è a 74) e 5 per la vittoria della Champions con la squadra catalana. Obiettivi non più raggiungibili in caso di partenza.

