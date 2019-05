CAGLIARI-LAZIO DIRETTA SERIE A TEMPO REALE MARAN SALVEZZA INZAGHI EUROPA LEAGUE - Il secondo anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A vede di fronte Cagliari e Lazio. I rossoblu di Rolando Maran, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2022, hanno intenzione di blindare il discorso salvezza con un risultato positivo; di contro, i biancocelesti di Simone Inzaghi, con la testa alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, puntano a conquistare punti importanti per non perdere il treno che porta in Europa League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

Lazio (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Atalanta* 65; Inter 63; Milan e Roma 59; Torino 57; Lazio 55; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa* 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

*Una partita in più

