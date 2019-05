CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / "Non è un problema mio, voi continuate a scrivere. Io so quello che ci diciamo con i dirigenti".

Nella conferenza stampa pre Fiorentina-Milan , Gennaroha risposto in maniera piuttosto stizzita alla domanda circa il suo futuro che a meno di colpi di scena sarà lontano dalla Milano rossonera: "Io sono tranquillo - ha aggiunto il tecnico milanista alla vigilia di una partita chiave per le ultime speranze Champions - Adesso il mio obiettivo è solo riportare questo club nell'Europa che conta. Poi vedremo. Se mi serve una 'carezza' della società? Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, a me le carezze non piacciono. Anche quando è mia moglie a farmele. Io mi sento a mio agio dove c'è 'bordello' e aria tesa. In questo momento le carezze bisogna farle ai giocatori, quello che poi succederà a me passa in secondo piano".