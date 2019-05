ATALANTA GENOA PRANDELLI / Giornata di vigilia per il Genoa di Prandelli, chiamato a sfidare l'Atalanta in trasferta sul campo di Reggio Emilia: "Vogliamo stare in partita sempre - ammette il tecnico dei rossoblu in conferenza stampa - Provare a trovare punti deboli in una squadra che è davvero in forma. Dobbiamo pensare a mantenerci compatti e a raddoppiare molto, specialmente su Ilicic che è un campione. L'Atalanta nel tempo ha trovato identità grazie anche alla continuità del progetto tecnico. Società e allenatore con idee chiare e precise. Vogliamo provare a metterli in difficoltà, tenendo il possesso di palla.

La fiducia è la chiave di tutto. Significa non perdere mai di vista l'obiettivo e non buttare il lavoro fatto. La fiducia è più importante del dubbio. Fiducia nel compagno e nell'essere squadra".

COPPA ITALIA - "L'Atalanta non ci penserà. Non avranno cali di concentrazione perché hanno chiaro in testa il loro obiettivo. Domani per noi è la partita della stagione"

KOUAME - "Ha capito che in quel ruolo può fare molto bene. Non è una posizione statica perché deve sempre cercare l'area di rigore e il gol. Però partendo largo può dare un grande contributo. Lazovic non disponibile per domani"

