FIORENTINA MILAN CONVOCATI / E' stata diramata la lista dei convocati del Milan da Gennaro Gattuso in vista della sfida in programma domani sera all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, valida come anticipo serale della 36esima giornata di Serie A.

C'era grande curiosità per, dopo lo scontro avvenuto in panchina nell'ultimo turno di campionato contro il: il nome del centrocampista francese figura regolarmente nella lista. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco i 21 convocati:

Portieri - Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori - Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti - Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri.

Attaccanti - Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

