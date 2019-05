p>CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Potrebbero essere le ultime 3 partite con la maglia delper Hakan: il centrocampista turco rossonero potrebbe lasciare l'Italia in vista della prossima finestra estiva di mercato, anche se la formazione diriuscirà a centrare il ritorno in Champions League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Calhanoglu non ha convinto al 100% la dirigenza rossonera che così potrebbe sacrificare il giocatore per ricavare importanti milioni da riutilizzare sul mercato: il Milan spera di ricavare da questa cessione almeno 20 milioni di euro.

