p>CALCIOMERCATO INTER BALE / Garethora è diventato un problema non indifferente per il: l'esterno gallese ormai vive da separato in casa ma liberarsi di lui non è sicuramente facile a causa del pesante stipendio percepito a Madrid da 15 milioni di euro e le eccessive pretese del suo agente che si spingerebbe fino ai 19 milioni di euro per la prossima nuova destinazione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato da 'AS', sono cifre che spaventano tutti, a maggior ragione fuori alla portata dell'Inter che da mesi monitora con particolare attenzione la situazione relativa all'esterno gallese. La partenza di Bale sta comunque diventando un problema per il Real Madrid visto che Zidane non lo vuole nel suo prossimo progetto e visto i fischi assordanti del Santiago Bernabeu indirizzati a mister 100 milioni. A tutto ciò va aggiunto che Florentino Perez non ha ricevuto nessuna offerta che soddisfi tutte le parti. Il caso Bale mira a diventare una telenovela.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui