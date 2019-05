CALCIOMERCATO JUVENTUS RODRYGO / Rodrygo Silva de Goes, meglio noto come Rodrygo è un calciatore brasiliano classe 2001, ala del Santos.

Lo scorso 15 giugno ilsi è assicurato le sue prestazioni per una cifra record di 45 milioni di euro: il trasferimento sarà effettivo dal 1º luglio con il giocatore che così diventerà un nuovo giocatore di Zinedine Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il quotidiano spagnolo 'Marca' ripercorre le tappe della trattativa condotta dal Real Madrid, che ha dovuto fronteggiare la concorrenza di 3 team in particolare. Tra questi spicca la Juventus: secondo la testata giornalista, la dirigenza bianconera ha negoziato con l'entourage del giocatore ma poi è stata costretta ad arrendersi davanti alle cifre messe sul tavolo da Florentino Perez. Battuta anche la concorrenza di Barcellona e Paris Saint Germain grazie ad una telefonata di José Carlos Peres, presidente del Santos, che ha chiamato Florentino per chiudere l'accordo: il numero uno dei 'Blancos' si trovava ad un matrimonio quando ha ricevuto la chiamata e l'accordo è arrivato in meno di 20 minuti.

