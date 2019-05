Juventus, il Benfica blinda Joao Felix: accordo per il rinnovo!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / è uno dei calciatori più ambiti per questa sessione di calciomercato , ma il Benfica sembra intenzionato a non privarsene e a rendere ancora più complesso il suo acquisto nella prossima stagione: la Juventus e i due club di Manchester sono i club più interessati alle sue prestazioni, ma 'A Bola', in prima pagina, ha annunciato oggi che una riunione trapresidente del Benfica, e l'agenteha sancito l'accordo per il rinnovo contrattuale del talento classe 1999. Il nuovo contratto lo renderà il più pagato del club con uno stipendio annuale di 2.5 milioni di euro netti, gli stessi di Jonas, fino al 2023: almeno per un altra stagione, quindi, Felix vestirà la maglia delle Águias. La sua cessione, a questo punto, arriverà dopo l'Europeo 2020, con un valore di mercato che potrebbe crescere ulteriormente.