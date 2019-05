p>YAYA TOURE RITIRO / Dopo, un altro exha annunciato che a fine stagione appenderà le scarpe al chiodo e dirà basta al calcio: stiamo parlando di Yaya, 35enne centrocampista ivoriano esploso con la maglia blaugrana prima di diventare un pilastro delIn passato il suo nome è stato più volte accostato al mercato dell', essendo un pupillo di Roberto Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come per Xavi, anche Yaya Toure ora vuole diventare un grande allenatore. A dare l'annuncio è stato il suo agente Dmitry Selyuk ai microfoni del 'Daily Mail': ''Yaya ha deciso di chiudere la sua carriera da giocatore. E' stato uno dei migliori giocatori africani e ha svolto una delle migliori carriere nella storia del calcio africano. Tanti giocatori continuano la propria carriera in età avanzata, ma noi abbiamo scelto di percorrere una strada diversa: Yaya potrebbe continuare a giocare ancora per 5 anni, ma non abbiamo intenzione di abbassare il livello dopo l'esperienza avuta al Barcellona e al Manchester City. Ora inizia una nuova carriera da allenatore. Ha già iniziato a muovere i primi passi in questa direzione".

