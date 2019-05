Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>PSG NEYMAR SQUALIFICA / La Federazione francese ha diffuso questa mattina il verdetto sulla squalifica di Neymar, che durante la premiazione della finale di Coppa di Francia persa col Rennes, si è reso protagonista di un brutto gesto, colpendo un tifoso che lo aveva provocato: il brasiliano dovrà saltare tre partite del PSG, ma la sanzione si attiverà da lunedì 13 maggio. Quindi, l'ex Barcellona domani potrà scendere in campo nella trasferta contro l'Angers, match che chiuderà in anticipo la sua stagione, saltando le sfide contro Dijon (18 maggio), Reims (25 maggio) e Rennes, il 3 agosto, per la Supercoppa.