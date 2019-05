p>CALCIOMERCATO NAPOLI / In vista della prossima finestra di mercato, è pronta una mini rivoluzione in casa: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'Il Mattino', la dirigenza partenopea è al lavoro per cercare di piazzare tutti quei giocatori che non verranno confermati per la prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Prima cedere, poi comprare: è questo il diktat di De Laurentiis. Nessuno dei giocatori in prestito farà rientro in base: gli agenti di Inglese e Sepe sono stati già avvertiti di questo. In bilico anche il futuro di alcuni elementi della prima squadra come Mario Rui, Ounas, Verdi e Malcuit. Capitolo Hysaj: il giocatore potrebbe partire ma non verrà svenduto, come testimoniato dall'offerta respinta del Chelsea di qualche mese fa da 40 milioni di euro.

