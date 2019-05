MILAN REINA FUTURO DONNARUMMA /Pepe Reina, portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della radio spagnola 'Cadena SER', commentando la sua prima stagione da rossonero e il suo possibile futuro da allenatore.

MILAN - "Per me è stata una stagione diversa, non ho giocato tanto ma davanti ho un fenomeno che sta crescendo tanto come Donnarumma, ha fatto una stagione spettacolare.

RUOLO - "Il mio ruolo è un po' cambiato, devo aiutare più fuori dal campo, far crescere Gigio e farmi trovare pronto quando chiamato in causa".

FUTURO - "Ad agosto avrò 37 anni, cominci a pensare al ritiro ma finchè fisicamente sto bene voglio continuare, mi piace questo lavoro e ho altri due anni di contratto col Milan, poi vedremo. Ripeto, finchè starò bene sarà il calcio a lasciare me, non il contrario".

SPAGNA - "Vedo difficile chiudere la carriera in Spagna: magari, visto che in futuro voglio diventare allenatore, mi piacerebbe farlo lì. Una volta conclusa la mia carriera da calciatore torneremo a vivere nel nostro paese".

ALLENATORE - "Per me sarà una bella sfida. Magari qualche ex compagno di Nazionale mi chiamerà come vice, o magari chiamerò io qualcuno... Nel giro di due tre anni dovrò cambiare mentalità per adattarmi a questo nuovo ruolo".

CASILLAS - "Ho parlato con lui, l'ho sentito sollevato, felice perchè per fortuna è stato solo un brutto spavento. Ora deve godersi moglie e figli, deve prendere una decisione di testa e non di cuore. Vuole continuare? Ha guadagnato soldi per sette generazioni, basta... (ride, ndr). Ora deve godersi la vita ed essere orgoglioso di tutto quello che ha fatto".

