JUVENTUS ERIKSEN CHAMPIONS TOTTENHAM / La finale conquistata dal Tottenham complica le strategie di calciomercato che vorrebbero strappare Eriksen agli inglesi. Il fantasista danese ha un contratto in scadenza nel 2020 ed è da tempo finito nel mirino di Juventus, Inter e Real Madrid. Proprio i Blancos sono la squadra che sta facendo più sul serio: Eriksen è tra i calciatori con cui Zidane vorrebbe ripartire.

Dalla Spagna fanno sapere che l'affare potrebbe complicarsi: si legge su 'As' che un eventuale successo in Champions League spingerebbe il Tottenham a chiedere più soldi per il suo giocatore o a voler rinnovare a tutti costi il suo contratto. Anche lo stesso Eriksen, da campione d'Europa, potrebbe volere uno stipendio più alto, vicino agli 11 milioni di euro netti a stagione. Il Real valutail cartellino del danese ma potrebbe non bastare...