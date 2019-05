CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / Il Napoli e José Maria Callejon hanno intenzione di proseguire la loro avventura iniziata nell'ormai lontano 2013.

Lo spagnolo è diventato uno degli intoccabili anche di, che ha annunciato pubblicamente il suo imminente rinnovo alla vigilia del match di ritorno con l'Arsenal, confermando le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it

Attualmente, l'ex Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2020, con una clausola rescissoria di circa 20 milioni valida anche per l'Italia: il club azzurro durante la scorsa settimana ha allacciato i contatti con Manuel Garcia Quilon (agente, tra l'altro, anche dell'obiettivo partenopeo Theo Hernandez), mettendo sul tavolo un prolungamento fino al 2022. Si tratta di un primo approccio in cerca dell'accordo definitivo, che potrebbe essere raggiunto nelle prossime settimane: la volontà di tutte le parti in causa è chiara, ora bisogna limare i dettagli.

