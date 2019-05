JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED / Oltre ad Allegri, anche il futuro di Paulo Dybala catalizza l'attenzione nell'ambiente Juventus. Il destino del numero dieci appare ancora incerto, con diverse big d'Europa che monitorano la situazione della 'Joya'.

Tra queste c'è anche il, che però si sarebbe tirato fuori dalla corsa all'argentino per via dell'ultima offerta del Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Stando a 'Don Balon' il club inglese offrirebbe 85 milioni di euro per Dybala, mentre Florentino Perez non andrebbe oltre i 70 milioni per l'ex Palermo. La Juventus starebbe facendo delle valutazioni per Dybala e molto dipenderà anche dal futuro di Allegri: con il divorzio dal tecnico livornese, aumenterebbero le chance di permanenza dell'attaccante a Torino.



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui