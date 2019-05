CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS INTER ALLEGRI CONTE / Settimane intense per il futuro dei club italiani. A tre giornate dal termine della Serie A, si studia il progetto vincente per le prossime stagioni. In bilico c'è il futuro di alcuni dirigenti, molteplici calciatori e molti allenatori, soprattutto tra le 'big' italiane. La neo scudettata Juventus vaglia la posizione di Max Allegri, finito nel mirino delle critiche dopo la prematura uscita dalla Champions League. L'Inter fa lo stesso con Luciano Spalletti, nonostante la vicina qualificazione all'Europa 'che conta'. L'addio di Gennaro Gattuso al Milan sembra sempre più concreto, mentre le romane cercano la giusta guida per tornare ai vertici: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sulle panchine scottanti in Serie A e i possibili successori: dalla Juventus che sogna Guardiola all'Inter che vira su Conte, il Milan su Di Francesco, la Roma su Gasperini e la Lazio su Mihajlovic.

Juventus, dubbio Allegri. Inter, avanza Conte. Milan su Di Francesco

Come appreso da Calciomercato.it, Agnelli è propenso a proseguire con Allegri, molto meno a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2020. Il motivo è legato alla possibilità, tra dodici mesi, di arrivare a un altro allenatore top: tra i nomi vagliati in tal senso spiccano Guardiola del Manchester City e Deschamps, che potrebbe strappare il via libera dalla Federcalcio francese dopo l'Europeo. Il tecnico toscano, accostato anche a PSG e Barcellona, per restare chiederebbe un rinnovo con aumento dell'ingaggio. Tra i nomi di ripiego per l'eventuale dopo Allegri figurano Giampaolo della Sampdoria e Di Francesco, reduce dall'esonero alla Roma: da seguire anche le piste che portano a Simone Inzaghi, Mihajlovic e Pochettino, mentre le ipotesi clamorose prendono i nomi di Mourinho e Sarri. Il ritorno di Conte, invece, non sembra convincere il presidente.

Roma: i nomi per il post Ranieri. Lazio, dubbi su Inzaghi

Proprio l'ex bianconero è il nome in pole per l'Inter, che medita sul futuro di Spalletti, in bilico tra permanenza ed esonero nonostante il contratto fino al 2021. Il suo profilo è molto gradito da Beppe, che vuole così rilanciare le ambizioni scudetto della società nerazzurra: i contatti proseguono e sembrano avvicinare le parti; voglioso di tornare in Italia, Conte pare infatti stuzzicato dal progetto propostogli. I cugini del Milan studiano diverse opzioni per il dopo Gattuso , considerato che il suo addio è quasi sancito con o senza l'approdo tra le prime quattro in classifica: Di Francesco è tra i nomi caldi nonostante le smentite di Leonardo, ma non sono da sottovalutare le possibilità di arrivare a Simone Inzaghi, Giampaolo o, mentre dall'estero si valutano Sarri,(propostosi per il futuro).

"Conte? Ora andrò a prendere qualcun altro a Fiumicino... Sono qui perché la Roma mi ha chiamato, da tifoso ho risposto con tutta la mia buona volonta. Finito questo, finirà il mio lavoro. Quando ho firmato avevo già deciso: sono arrivato qui in un momento di necessità". Presenziando stamane in conferenza stampa, Claudio Ranieri ha di fatto ufficializzato il suo addio alla Roma, che si concretizzerà al termine del campionato in corso, che vede ancora i giallorossi aggrappati alla qualificazione in Champions League. Per la sua successione, svanito il sogno di avere Conte o Sarri, resta l'idea Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta che piace molto anche al Milan e accostato nelle ultime ore alla 'Vecchia Signora'; dopo aver portato i bergamaschi ai vertici del torneo nostrano, potrebbe quinidi essere tentato da una nuova esperienza in una 'grande', malgrado quella fallimentare con l'Inter nel 2011. I cugini della Lazio, infine ragionano su Simone Inzaghi, artefice di ottime stagioni alla guida dei biancocelesti e ambito da svariate società: in caso di separazione, gli occhi del d.s Tare e del presidente Lotito sono puntati su Mihajlovic del Bologna e De Zerbi del Sassuolo.

