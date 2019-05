Juventus, torna Pirlo? Proposta in arrivo dai bianconeri...

CALCIOMERCATO JUVENTUS PIRLO / La Juventus potrebbe presto riportare 'a casa' Andrea Pirlo.

L'ex bianconero, attuale commentatore 'Sky', ha voglia di rimettersi in gioco da allenatore, e dopo aver conseguito il corso Uefa Pro, grazie proprio alla società di Torino, ora potrebbe vivere la sua prima esperienza in panchina.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' svela che, con Mauro Zironelli in scadenza di contratto, la Vecchia Signora starebbe pensando di affidare proprio a Pirlo la conduzione tecnica della sua squadra Under 23, attualmente dodicesima nel girone A della Serie C. Un'idea affascinante per entrambe le parti: l'ex giocatore comincerebbe a farsi le ossa in un ambiente che ben conosce, e la Juve potrebbe tentare di costruirsi in casa il suo Zidane...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui