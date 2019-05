CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Federico Chiesa vuole la Juventus.

Seguito con molto interesse in Italia e all'estero, l'esterno offensivo dellamedita il cambio di casacca e, in tal caso, riporta 'Tuttosport', avrebbe proprio i bianconeri in cima alle sue preferenze: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Tuttavia, nonostante il placet del calciatore, resta da convincere il club viola, che lo valuta almeno 70 milioni di euro: l'esosa cifra potrebbe essere abbassata con l'inserimento di Orsolini come contropartita tecnica, portando la quota vicino ai 50 milioni. Tra i profili seguiti con maggior attenzione da Paratici per l'attacco, infine, figurano sempre Mauro Icardi ed Anthony Martial del Manchester United.

