CALCIOMERCATO INTER ROMA CONTE DZEKO PELLEGRINI / Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il futuro dell'Inter sembra legato a quello dei due esperti allenatori italiani: il primo, nonostante le due qualificazioni consecutive alla Champions League (la seconda ancora da suggellare) potrebbe essere salutato proprio per l'ex c.t. italiano, molto apprezzato da Marotta. La dirigenza interista, infatti, approfittando dei dubbi della Juventus sul ritorno di Conte, starebbe accelerando i tempi per l'accordo, immaginano già possibili colpi di mercato per convincerlo a firmare: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L'obiettivo dei nerazzurri, che potrebbero perdere Icardi e Perisic, sarà quello di acquistare un attaccante, una mezzala e un esterno difensivo.

Per il ruolo di bomber, riporta la 'Gazzetta dello Sport',e Marotta potrebbero guardare in casaoffrendo un triennale da circa 5 milioni a stagione a Edin. Da non scartare l'idea di uno scambio con iltra, altro pallino di Conte, mentre per le corsie esterne piacciono altresìdeldel. Per la difesa in pole restadel, ma non sono da escludere le ipotesi. A centrocampo, infine, il sogno Rakitic può avverarsi , ma resta caldissimo anche il nome di, talento dellache può essere preso per circa 30 milioni di euro, valore della clausola rescissoria.