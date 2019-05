CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO DI FRANCESCO INZAGHI / Nonostante le rassicurazioni di Scaroni su Gattuso, in casa Milan si continua a vagliare l'idea di un cambio in panchina. Complici le molteplici delusioni stagionali, infatti, anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions Leeague, il futuro del tecnico calabrese potrebbe essere lontano dai colori rossoneri. Il nome in pole resta Eusebio Di Francesco, che avrebbe già avuto alcuni contatti con la dirigenza.

Tuttavia, dalla Capitale sembra prendere consistenza un'altra idea: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Già accostato in passato al Milan, Simone Inzaghi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe l'altro profilo in lizza per prendere il posto di Gattuso: le sue buone stagioni alla guida della Lazio avrebbero convinto anche Juventus e Atalanta a vagliare un futuro approccio in caso di separazione dai rispettivi tecnici. I biancocelesti, dal canto loro, starebbero valutando Mihajlovic e De Zerbi tra i possibili eredi.

