INTER RAKITIC BARCELLONA / L'Inter fa sul serio per Ivan Rakitic. Dopo Godin a parametro zero, potrebbe esserci un nuovo grande colpo dalla Liga per Marotta ed Ausilio. Sarebbe entrata infatti nel vivo la trattativa per portare in nerazzurro il centrocampista croato, individuato come il profilo che permetterebbe il salto di qualità in mediana. Stando al 'Mundo Deportivo' l'Inter starebbe cercando di trovare un accordo sul prezzo del giocatore, che la società blaugrana valuterebbe almeno 50 milioni di euro.

Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Il Barça sarebbe intenzionato a ringiovanire la rosa e puntare ancora su Valverde in panchina nonostante il flop in Champions, sacrificando Rakitic a metà campo dopo aver ingaggiato nei mesi scorsi de Jong. Il rinnovo con aumento economico sarebbe al momento lontano, con il 31enne ex Siviglia che starebbe pensando quindi ad una nuova avventura andando a percepire un ingaggio più alto rispetto a quello attuale. L'Inter, che non mollerebbe neanche il connazionale Modric, dopo aver definito l'accordo con il Barcellona cercherà di trovare un'intesa sul contratto con Rakitic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui