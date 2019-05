CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Giorni cruciali per il futuro della Juventus. L'atteso incontro tra il presidente Agnelli e il tecnico Allegri non è ancora avvenuto, fattore che alimenta le indiscrezioni sulla possibile separazione.

Nonostante le rassicurazioni societarie, infatti, permangono i dubbi sul futuro del tecnico, che, dal canto suo, sarebbe disposto a restare a determinate condizioni: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come anticipato da Calciomercato.it, Agnelli sarebbe propenso a proseguire con Allegri, meno a rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2020. Il tecnico, invece, riporta la 'Gazzetta dello Sport', vorrebbe prolungare per tre anni con un ingaggio tra i 10 e i 12 milioni di euro a stagione: sul fronte mercato, la richiesta sarebbe quella di rinfoltire la rosa con due difensori, un altro centrocampista dopo Ramsey e un nuovo attaccante. Qualora non dovesse arrivare l'accordo per la permanenza, la Juventus avrebbe già molteplici sostituti da valutare: se Conte non convince pienamente, tra i nomi caldi restano Deschamps e la suggestione Guardiola, mentre tra le ipotesi clamorose figurano Mourinho o Sarri. Altri profili vagliati, infine, sono Giampaolo e Di Francesco, ma non sono da escludere Pochettino, Mihajlovic e Simone Inzaghi.

