Chelsea, futuro Sarri ancora in bilico: l'annuncio

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI EINTRACHT EUROPA LEAGUE / Il Chelsea la spunta ai calci di rigore in semifinale di Europa League contro l'Eintracht e accede alla finale dove sarà derby londinese con l'Arsenal. Il tecnico dei Blues Maurizio Sarri è felice ma provato al termine della sfida: "Era palese che sarebbe stata difficile non riuscendo a chiuderla nel primo tempo, i tedeschi sono una squadra dinamica e pericolosa - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Abbiamo finito la benzina nella ripresa, nel finale e nei supplementari è andata un po' meglio. Per uno spettatore neutrale partita bellissima, per noi una sofferenza, c'era in ballo una finale europea. Doppia finale tutta inglese? In Coppa di Lega abbiamo eliminato Tottenham e Liverpool, questo da' l'idea del livello del calcio inglese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Credo dovrebbero eliminare una coppa nazionale per essere ancora più competitivi in Europa. Cosa mi ha soddisfatto di più del mio lavoro qui? Ci sono diversità su tanti aspetti rispetto al nostro mondo, su certe cose serve il rispetto di mollare qualcosa. Mi spiace giocare tante partite ma mi da' anche adrenalina. Gli allenatori che ci sono qui ormai sono internazionali e tatticamente c'è stata una grande evoluzione. Sono riuscito comunque a mantenere il ritmo che piace qui in Inghilterra. Avrei voluto lavorare meglio sulla fase difensiva, il gol preso stasera è inaccettabile. Potevamo evitarlo con più lavoro. Dal punto di vista individuale ci sono tanti giocatori forti ma portano spesso palla, il cambiamento di mentalità è lungo e difficile. E' dura anche snaturare giocatori che sono molto diversi da quelli che ho allenato finora, e forse non è neanche giusto. Se mi riavrete in studio a parte le partite europee o inglesi? Al momento non lo so (ride, ndr)"