PAGELLE E TABELLINO CHELSEA EINTRACHT / La spuntano i Blues ai calci di rigore, piegando le resistenze di un buon Eintracht - coraggioso e a tratti spavaldo allo Stamford Bridge - che è riuscito a recuperare la rete di svantaggio realizzata da Loftus-Cheek nel primo tempo grazie al pareggio di Jovic ad inizio ripresa. Decisivo l'errore di David Luiz nell'occasione, ma decisivo anche Hazard sul gol londinese con un filtrante da capogiro in favore di Loftus-Cheek. La partita poi si incanala verso scorribande mal sfruttate da ambo le parti, trascinandosi ai supplementari e successivamente ai calci di rigore. Decisivo l'ultimo tiro dal dischetto affidato ad Hazard. Il Chelsea affronterà nella finale di Baku l'Arsenal, per quello che sarà uno storico derby nel derby.

CHELSEA

Kepa 7 - Gran respinta sul destro al volo di da Costa nei primi minuti di gara. Niente da fare sul pareggio di Jovic. Ne ipnotizza due dal dischetto.

Azpilicueta 5 - Spinge poco, soffre in marcatura soprattutto nella ripresa. Il suo intervento killer in realtà è da rosso, ma viene graziato ricevendo solo il giallo e nei minuti finali dei tempi regolamentari gli viene giustamente annullato un gol per carica sul portiere.

Christensen 6 - Buona la sua partita, senza errori o incertezze. Sfortunato, esce per infortunio a metà del secondo tempo. Dal 74' Zappacosta 6,5 - Salva sugli sviluppi di un corner un colpo di testa avversario sulla linea di porta allo scadere del primo tempo supplementare. In generale è autore di buone sgroppate e di un tiro che costringe Trapp alla faticosa respinta in corner.

David Luiz 5 - Jovic lo anticipa secco al momento del gol, costringendolo anche a sbagliare quando poi va incontro alla palla invece di mantenere la posizione, lasciandogli così campo libero su assist di Gacinovic. Commette errori anche in fase di impostazione.

Emerson 6 - Bello il duello con da Costa da quel lato, che però lo costringe a mantenere troppo la posizione, soprattutto nei secondi 45'. Nel finale dei regolamentari però si riaccende e sfiora anche il gol.

Kovacic 5,5 - Un buon inizio, poi si perde via via col prosieguo del match, perdendo lucidità nella visione di gioco.

Jorginho 6 - Lampi di genio e di coraggio, come in occasione della veronica in area con cui sbroglia una potenziale situazione di pericolo rilanciando addirittura il contropiede, ad attimi di appannaggio in cui sbaglia anche fraseggi semplici. Specie nella ripresa.

Loftus-Cheek 6,5 - Un primo tempo devastante, in cui oltre al bel gol del vantaggio regala sfuriate offensive degne di nota. Nella ripresa cala vistosamente però, perdendo molti palloni e Sarri lo sostituisce. Dall'85' Barkley 6 - Luci e ombre, soprattutto nelle ripartenze dove sbaglia qualcosa di troppo nell'ultimo passaggio. Meglio quando tenta la conclusione.

Willian 5,5 - Autore di qualche buono strappo, ma da uno come lui ci si aspetta anche maggiore concretezza. Che però non arriva. Dal 62' Pedro 5 - Qualche pallone di troppo sbagliato, anche facile.

Giroud 5,5 - Combina poco, a parte un tiro nel finale che costringe Trapp alla respinta. Gioca molto per la squadra. Dal 96' Higuain 5 - Fallisce il passaggio in una bruciante ripartenza poco dopo il suo ingresso. Poi gioca pochi palloni.

Hazard 7 - Meraviglioso l'assist che invola Loftus-Cheek per il vantaggio Blues. Rifiata un po' nel mezzo della gara, ma nel finale riprende quota trascinando i suoi. Freddo e decisivo dal dischetto nell'ultimo rigore della serie.

All. Sarri 6,5 - Il suo Chelsea è roccioso e poco spettacolare, ma ha la meglio sull'Eintracht puntando sulla pazienza e sulla buona lettura generale della gara.

E' una squadra matura, che sa soffrire e sa spingere quando deve farlo. Tuttavia lo spettacolo non è il suo forte, ma ciò che conta è stato raggiunto.

EINTRACHT

Trapp 6 - Bene su Zappacosta ed Emerson nel finale di gara. Niente da fare sul gol di Loftus-Cheek.

Abraham 6 - Argina bene dal suo lato Azpilicueta, che comunque non attacca spesso. Come lui del resto.

Hinterreger 6 - Un mezzo errore di posizionamento al momento del filtrante decisivo di Hazard per il gol Blues, poi però si riprende bene interrompendo tutte le trame offensive dei padroni di casa che bazzicano dalle sue parti.

Falette 5 - Interventi ruvidi, e infatti si becca un giusto giallo, poco gioco dal suo lato.

da Costa 6 - Va vicino al gol nei primi minuti con un gran bel tiro al volo, su cui però Kepa risponde presente. Spinge bene, ma difende come può.

Rode 5,5 - Partita rognosa la sua, e infatti rimedia anche un cartellino giallo. Costretto ad abbandonare il campo a metà ripresa per un acciacco fisico. Dal 70' de Guzman 6 - Meglio in fase propositiva rispetto a Rode.

Hasabe 6,5 - Salva sulla linea la spizzata aerea di David Luiz nel primo tempo. Errore clamoroso nel primo supplementare che favorisce una ripartenza bruciante dei padroni di casa, sbagliata poi da Higuain. Ma la stanchezza si impadronisce anche di lui, che tuttavia corre e lotta bene sino al 120'.

Kostic 5,5 - Qualche buona giocata sulla trequarti, ma poco altro. Delude sui calci piazzati.

Gacinovic 5,5 - Suo l'assist per Jovic che vale l'1-1, ma poi si vede poco a sostegno della punta. Dal 118' Paciencia s.v.

Rebic 5,5 - Fa a sportellate, difendendo e appoggiando qualche pallone agli accorrenti compagni di squadra. Ma niente di pericoloso dalle parti di Kepa. Dal 92' Haller 6 - Buon contributo nel mantenere il risultato. Sbaglia pochi palloni.

Jovic 7 - Grande stop di petto e difesa del pallone su David Luiz, premiata col passaggio di Gacinovic e il gol a tu per tu con Kepa, dove dimostra freddezza. Tuttavia non gode di molti palloni giocabili.

All. Hutter 6 - La sua squadra lotta e corre senza risparmiarsi, risultando a tratti migliore del Chelsea per la tenuta del terreno di gioco e nell'espressione dello stesso. Poco cinica e concreta lì davanti, però.

Arbitro: Hategan 5,5 - L'intervento di Azpilicueta è da rosso, non da giallo. Qualche situazione al limite in cui fa storcere il naso, ma la gara è corretta e non fatica molto.

TABELLINO

Chelsea-Eintracht Francoforte 1-1 (4-3 d.c.r.)

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen (dal 74' Zappacosta), David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek (dall'85' Barkley); Willian (dal 62' Pedro), Giroud (dal 96' Higuain), Hazard. A disp.: Alonso, Cahill, Caballero. All.: Sarri.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, Falette; da Costa, Rode (dal 70' de Guzman), Hasabe, Kostic; Gacinovic (dal 118' Paciencia); Rebic (dal 92' Haller), Jovic. A disp.: Chandler, Ndicka, Gelson Fernandes, Ronnow. All.: Hutter.

Arbitro: Ovidiu Hategan (ROM)

Marcatori: 28' Loftus-Cheek (C), 49' Jovic (C)

Ammoniti: 38' Falette (E), 40' Rode (E), 52' Kovacic (C), 82' Azpilicueta (C), 91' de Guzman (E), 120' Zappacosta (C)

Espulsi:

Rigori: Haller (E) gol, Barkley (C) gol, Jovic (E) gol, Azpilicueta (C) parato, de Guzman (E) gol, Jorginho (C) gol, Hinteregger (E) parato, David Luiz (C) gol, Paciencia (E) parato, Hazard (C) gol

