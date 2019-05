JUVENTUS MANDZUKIC ALLEGRI / Il futuro di Massimiliano Allegri continua a monopolizzare ambiente bianconero e avrà sicuramente dei risvolti significativi anche sulle mosse di mercato della Juventus. Oltre al destino di Dybala e Cancelo, è da valutare anche la posizione di Mario Mandzukic nonostante il recente rinnovo fino al 2021.

Se dovesse esserci il divorzio tra Allegri e Agnelli, l'attaccante croato potrebbe essere messo nella lista de cedibili dal Ds Paratici e liberare così spazio nel rapito offensivo per un'eventuale assalto ad Icardi. Con la conferma del tecnico, invece, aumenterebbero le possibilità si una permanenza all Continassa anche di Mandzukic, elemento basilare nelle ultime stagioni nello scacchiere del livornese. Ma occhio a nuove e possibili offerte dalla Cina: con proposte economiche intorno ai 20-25 milioni di euro, la Juve potrebbe dare ugualmente il via libera per la partenza di 'Super Mario'.

