INTER MODRIC REAL MADRID / Luka Modric si allontana nuovamente dalla Serie A ed in particolare dall'Inter. Zinedine Zidane avrebbe infatti bloccato la cessione del Pallone d'Oro, ribadendogli la sua fiducia dopo un faccia faccia di circa 25 minuti come rivelato dal portale 'Diario Gol'.

Il tecnico delavrebbe palesato le sue perplessità sul ritorno del croato ai livelli delle ultime stagioni, spiegandogli però la volontà di contare sul suo apporto almeno per un'altra stagione e la centralità del suo ruolo all'interno della squadra. Modric, nonostante un'offerta dell'Inter superiore rispetto all'attuale accordo con i 'Blancos', avrebbe ringraziato Zidane per la sincerità e ribadito la decisione di non cambiare maglia nel prossimo mercato estivo.