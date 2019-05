CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI / Si avvicina il fondamentale summit in casa Juventus tra il presidente Agnelli e il tecnico Allegri.

Secondo 'Sky Sport', l'allenatore livornese metterà sul tavolo delle richieste ben precise. Vale a dire: rinnovo del contratto fino al 2022 con ritocco dell'ingaggio verso l'alto, rinforzi di livello in difesa e a centrocampo, chiarezza sul futuro die in generale avere maggiore voce in capitolo sul mercato, ritagliandosi un ruolo da allenatore-manager.