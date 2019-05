BARCELLONA INFORTUNIO SUAREZ / Non è un momento felice per il Barcellona. Dopo l'incredibile eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool, il club campione di Spagna perderà Luis Suarez per le ultime gare della stagione ed in particolare per la finale di Coppa del Re contro il Valencia.

L'attaccante uruguaiano ha riportato un infortunio al menisco mediale del ginocchio destro e già oggi verrà sottoposto ad un intervento in artroscopia come comunica la stessa società blaugrana. Solo dopo l'operazione verranno resi noti i tempi di recupero di Suarez, che come riporta l'edizione online del 'Mundo Deportivo' non riuscirà però a recuperare in tempo per l'ultimo atto della coppa nazionale in programma il 25 maggio a Siviglia.