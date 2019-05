SAMPDORIA VIALLI / Gianluca Vialli rompe il silenzio e ammette che il suo prossimo incarico sarà da dirigente.

L'ex attaccante, che è al centro di una trattativa per l'acquisto dellada Massimo, e in alcune dichiarazioni riportate da 'sportmediaset.it' ammette la sua aspirazione per il futuro: "Vorrei chiudere la mia carriera come dirigente, dopo aver fatto calciatore, allenatore e commentatore".

Per Vialli l'ipotesi di guidare da presidente la società ligure non è l'unica possibilità per intraprendere la carriera da dirigente: per lui si è parlato anche di un incarico in FIGC come capo delegazione della Nazionale.

