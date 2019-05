FANTACALCIO SERIE A 36A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Ci siamo, tre giornate alla chiusura del campionato e di molti Fantacalcio. La 36a giornata ha inizio sabato con Atalanta-Genoa, Cagliari-Lazio e Fiorentina-Milan, match importanti per la volata Champions League. La domenica si continua con Torino-Sassuolo, che andranno in campo alle 12.30. Nel pomeriggio occhi puntati su Sampdoria-Empoli (ore 15.00) e Spal-Napoli (ore 18.00), che ci accompagneranno al big match dell''Olimpico' tra Roma e Juventus. Il turno andrà in archivio lunedì con Bologna-Parma (ore 19.00) e Inter-Chievo (ore 21.00). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 36a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 36a giornata

Atalanta-Genoa sabato ore 15

⚡Hot: Pasalic è pronto al gol Champions. Radu proverà a prenderle tutte!

⛔Not: Zukanovic non fa per voi

⚽Sorpresa: Altra rete per Djimsiti?

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Ibanez; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Pasalic; Zapata.

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé

Cagliari-Lazio sabato ore 18

⚡Hot: Barella e Luis Alberto trequartisti a caccia della rete perduta. Giusto puntare su Joao Pedro

⛔Not: Pisacane non ci entusiasma

⚽Sorpresa: Caicedo sta sorprendendo in queste ultime giornate di Serie A

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo; Immobile

Fiorentina-Milan sabato ore 20.30

⚡Hot: Muriel e Piatek vogliono riscattarsi! Abate è ormai diventato una certezza

⛔Not: Biraghi sembra aver perso la bussola

⚽Sorpresa: Borini potrebbe essere confermato da titolare

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Victor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Dabo, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Mauri, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Torino-Sassuolo domenica ore 12.30

⚡Hot: Ansaldi e Lirola, esterni d'assalto.

Bene Nkolou⛔Not: Peluso è da qualche partita abbonato all'insufficienza⚽Sorpresa: Boga è la rivelazione di questo finale di stagioneSirigu; Moretti, Izzo, Nkoulou; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli; Berenguer, Belotti.Consigli; Lirola, Peluso, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga.

Frosinone-Udinese domenica ore 15.00

⚡Hot: De Paul è l'uomo salvezza! Larsen e Ciano pronti a regalare bonus

⛔Not: Brighenti lasciamolo fuori!

⚽Sorpresa: Pinamonti può regalarvi inattese gioie

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Samir; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

Sampdoria-Empoli domenica ore 15.00

⚡Hot: Dragowski vs Quagliarella: sfida ad altissimo livello! Krunic-Tonelli promossi!

⛔Not: periodo no per Audero, lasciatelo fuori!

⚽Sorpresa: Ancora Farias, può essere lui l'uomo salvezza

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Spal-Napoli domenica ore 18.00

⚡Hot: teste libere e bonus in arrivo: sì a Petagna-Fares da una parte, Mertens-Milik dall'altra

⛔Not: Schiatterella a rischio malus

⚽Sorpresa: Lazzari può regalare bonus pesanti!

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Floccari.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

Roma-Juventus domenica ore 20.30

⚡Hot: El Shaarawy è l'uomo più in forma! Fazio-Ronaldo: la sfida è di testa!

⛔Not: Kolarov, questa volta! Dietro rischia può soffrire parecchio

⚽Sorpresa: Dzeko torna grande contro la Migliore!

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; N’Zonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Matuidi, Pjanic; Cancelo, Kean, Ronaldo.

Bologna-Parma domenica ore 19.00

⚡Hot: Soriano si riprende il Bologna! Gervinho può far male! Sì a Orsolini!

⛔Not: Ceravolo non ci convince, puntate su qualche altro attaccante!

⚽Sorpresa: Danilo, cuore e anche bonus?

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Edera; Palacio.

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Stulac, di Marco; Ceravolo, Gervinho

Inter-Chievo domenica ore 21.00

⚡Hot: La Champions con i gol di Nainggolan e Lautaro!

⛔Not: Cesar lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Meggiorini quando vede l'Inter fa sempre bene!

Inter (4-3-3): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Chievo (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Meggiorini, Stepinski

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

