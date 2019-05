FIORENTINA MILAN MUSACCHIO / Il Milan si sta preparando per sfida la Fiorentina a Firenze. Per i rossoneri serve un'altra vittoria dopo quella contro il Bologna: "Sono stati tre punti fondamentali, non solo per la classifica ma soprattutto mentalmente - ammette Musacchio ai microfoni di 'MilanTv' - Andiamo a Firenze per vincere. I tre punti sono fondamentali, giocheremo contro una squadra che vive un momento complicato ma che ha qualità, ha grandi giocatori e per questo dobbiamo stare attenti.

Le grandi partite nascono da una grande difesa.? La squadra come il mister sta lavorando con grande passione e professionalità. Si pensa partita dopo patita.? Si deve fare di tutto per giocare questa competizione. Bisogna dare il 110% perché sarebbe bellissimo. I tifosi? Sono sempre con noi, anche in momenti complicati. Sono stati incredibili contro il Bologna, in campo abbiamo bisogno di loro e loro stanno con noi.è un grandissimo giocatore, abbiamo bisogno di lui. E' importantissimo per la squadra. Deve stare tranquillo e ritornare più forte"