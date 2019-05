NAPOLI LLORENTE / E' stato tra i protagonisti in Ajax-Tottenham: Fernando Llorente con il suo ingresso in campo ha cambiato il volto del match consentendo la rimonta agli 'Spurs' grazie alla tripletta di Lucas.

Il fratello-agente dell'attaccante spagnolo, Jesus Llorente, ha parlato anche di mercato in un intervento a 'Kiss Kiss Napoli: "Siamo contentissimi per ieri sera: Fernando tornerà a giocare una finale di Champions League dopo quella persa con lacontro il. Una trattativa con ilanni fa? Quando cominciano a circolare certe voci, qualcosa di vero c'è sempre. Non si è passato a nulla di concreto e quindi l'affare non si concretizzò. Anche se mio fratello ha un passato alla Juventus sarebbe molto felice ed onorato di provare un'esperienza in azzurro".