ROMA JUVENTUS DE SCIGLIO / La Juventus è campione d'Italia ormai da qualche settimana ma ci sono ancora sfide di prestigio da affrontare nelle ultime tre giornate di campionato. Domenica si parte con il match dell'Olimpico' contro la Roma.

Tra i protagonisti potrebbe esserci: "Resta comunque una gara importante sotto il punto di vista del prestigio - ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' - Dovremo scendere in campo con la giusta determinazione fin dal primo minuto".

CALCIOMERCATO - "Le voci non ci condizionano, perché siamo professionisti e perché siamo concentrati solo su quello che dobbiamo fare in campo. Nel primo tempo contro l'Inter, per esempio, eravamo un po' rilassati. Nella ripresa abbiamo fatto una buona partita".

CHAMPIONS LEAGUE - "Quando guardi le semifinali e la finale dalla televisione, c'è sempre del rammarico per non essere riusciti ad andare avanti. Detto questo, penso che le vittorie di Liverpool e Tottenham siano la dimostrazione del fatto che in Champions può davvero succedere di tutto anche dopo i primi 90'. Anche dopo che un risultato o una qualificazione possono sembrare già scritti. Il minimo episodio può ribaltare completamente il risultato è compromettere la qualificazione da una parte o dall'altra"

